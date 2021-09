Terwijl de politieke leiders waar de formatie om draait, Rutte, Kaag en Hoekstra, na weekendoverleg onder leiding van Remkes de deur van hun Hilversumse overlegvilla dichttrokken zonder dat er iets bereikt was, schoven Lilianne Ploumen en Jesse Klaver aan bij Buitenhof om hun visie te geven.

Klaver probeerde zijn optimisme levend te houden maar kon niet verhullen dat hij baalt en zich zorgen maakt. “De politieke situatie is onverantwoord. De parlementaire democratie wordt geweld aan gedaan. Als er zes partijen zijn van waaruit een meerderheidsregering gevormd moet worden en met de helft van die partijen wordt niet gesproken dan gaat er iets fundamenteel fout.” Klaver doelde op zijn eigen partij GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

Lilianne Ploumen vertelde dat Hoekstra tegen haar gezegd over zijn partij, het CDA, en samenwerking met GroenLinks en PvdA: “Dat gaan wij niet trekken.” Zonder daar verder enige inhoudelijke verklaring voor te geven.

Presentator Twan Huys wilde weten of de persoonlijke verhoudingen samenwerking in de weg staan. Klaver stelde dat de verhoudingen tussen de drie formerende kopstukken op een dieptepunt zijn beland “maar in alle eerlijkheid zou dat niets in de weg moeten staan. We zitten hier niet voor onszelf, ook als je het niet met elkaar kunt vinden moet je samen kunnen werken. We moeten stoppen met dat ‘ik vind jou niet zo aardig’. Het is geen crèche, ik dacht dat ik in de Tweede Kamer zat.”

Ploumen en Klaver verklaarden dat ze nog steeds bereid zijn mee te werken aan de totstandkoming van een meerderheidskabinet. “Stel het belang van Nederland eens voorop in plaats van alleen dat van de eigen partij.”

De twee linkse partijen willen de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag gebruiken om met eigen voorstellen te komen de problemen aan te pakken. Zo moet door het afschaffen van de verhuurdersheffing en het inperken van huurstijgingen de woningcrisis opgelost worden. Klaver wil dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen zodat er mogelijkheden komen drastische beslissingen te nemen en uit te voeren om dat klimaatcrisis aan te pakken.

Nieuwe verkiezingen ziet Klaver niet zitten: “Dan worden de flanken misschien groter maar de problemen in ieder geval niet kleiner.”

Rutte, Kaag en Hoekstra praten over een week verder met informateur Remkes. In de tussentijd moet in Den Haag duidelijk of beoogde coalitiepartners elkaar kunnen vinden in de onderhandelingen over de nieuwe begroting.