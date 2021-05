Máxima vierde haar 50ste verjaardag en dat werd breed uitgemeten. Na onder meer een groot feest in een speciaal afgehuurd theater Carré in Amsterdam, was het maandag de beurt aan Matthijs van Nieuwkerk om de koningin aan een lang interview te onderwerpen. Daarin kwam Máxima ook terug op de rol die het koninklijk huis tot zover heeft gespeeld in de coronapandemie.

Zo was er de vakantie in Griekenland met het koninklijke gezin terwijl de bevolking juist daarvoor te horen had gekregen dat vanwege het coronavirus vakanties uit den boze waren. De beslissing zelf wel weg te gaan deed Máxima ‘pijn aan mijn hart’, probeerde ze. Daar nam Van Nieuwkerk geen genoegen mee, waarop de koningin gewiekst antwoordde: ‘Door ons denken in mogelijkheden en niet beperkingen hebben we een inschattingsfout begaan. Ik kan het niet anders uitleggen. Het mocht, maar het was niet solidair.’ Daarbij merkte ze ook op dat de vakantie die ervoor zorgde dat zij en haar man publiekelijk excuses moesten aanbieden, ‘niet zoveel betekende’ voor het gezin.

Even ontwijkend was de koningin op de vraag hoe het toch kon dat in tijden van crisis, koning Willem-Alexander inschatte dat hij wel een boot van 2 miljoen euro op de kop tikte. Volgens Máxima moet vooral niet ‘al het werk dat hij voor Nederland doet’ worden vergeten en: ‘Het was iets wat mijn man graag wilde hebben’.

Tijdens het interview ging het ook over de begindagen van haar huwelijk met de destijds nog kroonprins. Zo bekende Máxima dat ze zich niet welkom in Nederland voelde toen bleek dat haar ouders niet welkom waren op de trouwdag. Vader Jorge Zorreguieta was politicus in het regime van de Argentijnse dictator Videla dat zich op grote schaal schuldig maakte aan moord en schending van mensenrechten. De weigering Zorreguita toe te laten tot de officiële huwelijksplechtigheid heeft Máxima echter geen blijvend litteken bezorgd, zei ze: ‘Nederland heeft laten zien dat het staat voor zijn principes. En dat het de dochter niet aanrekent wat de vader heeft gedaan.’

Onder kijkers werd gevarieerd gereageerd op het interview. Hoewel niet iedereen even gecharmeerd was van de koningin, waren er ook velen die juist ingenomen waren door de openhartigheid waarmee Máxima de vragen van Van Nieuwkerk beantwoordde. Ook kon het de goedkeuring van velen dragen dat de koningin er blijk van gaf de Nederlandse kunst- en cultuursector wel een warm hart toe te dragen, in een tijd waarin de opeenvolgende kabinetten-Rutte lijken te proberen die zoveel mogelijk te ontmantelen. Máxima las in het Spaans een gedicht voor van de communistische Chileense Nobelprijswinnaar Pablo Neruda uit een bundel die Van Nieuwkerk haar cadeau had gedaan. Zelf kreeg hij van de koningin een bundel van Louise Glück. Arjan Fortuin merkte daarover in NRC op: ‘Poëzie op prime time in het land van de koekhappers – dat was een bonuspunt voor het koninklijk interview met de vijftigjarige Máxima Zorreguieta.’

Ook maakte het veel indruk toen de koningin sprak over haar overleden zus. Inés Zorreguita maakte in 2018 een eind aan haar eigen leven. Zichtbaar emotioneel vertelde Máxima te hebben geprobeerd haar zus te helpen: ‘We hebben ons best gedaan, maar in die tijd wisten we niet beter.’ Na de tragische gebeurtenis besloot Máxima zich in te zetten voor de geestelijke gezondheidszorg: ‘Als iemand in je familie zelfmoord pleegt, is het niet alleen frustratie en verdriet. Er komt van alles bij kijken: angst, schaamte, er speelt van alles.’

Het interview met Máxima was het best bekeken programma van de de maandagavond: ruim 3 miljoen mensen stemden af op het gesprek tussen de koningin en Matthijs van Nieuwkerk.

Máxima even terug gekeken. Wow. Pracht interview zeg 😍 — Fiona Kloosterman (@gewoonFiona) May 18, 2021

verdomme. zit te smullen van dat interview met Maxima. wie bén ik. — Tim Hofman (@debroervanroos) May 17, 2021

Zo zeg, Máxima heeft in de eerste 20 min. van haar interview al vaker met veel liefde over kunst (poëzie, musea, studio Drift, design, muziek) gesproken dan onze ministers en minister-president bij elkaar in het hele afgelopen jaar. ❤️ Wat een verademing! #maxima50 ❤️ — Ricky koole (@Rickykoole) May 17, 2021

Dat deed Koningin Maxima echt heel mooi, goed en knap het interview voor #maxima50 . @koninklijkhuis — frans weisglas (@fransweisglas) May 17, 2021

Wat een oprecht, mooi, intrigerend en ontwapenend interview van @matthijsvannwk met koningin Maxima. We kunnen trots zijn op haar. Proficiat koningin #maxima50! pic.twitter.com/h3VnSTnXN6 — Eric Holterhues (@EricHolterhues) May 17, 2021

Mooie boeken met poëzie worden over en weer cadeau gegeven bij aanvang van het interview van Matthijs van Nieuwkerk en de jarige Koningin Maxima! Wij zeggen niet voor niets: #geefmeermeteenboek! #maxima50 @koninklijkhuis pic.twitter.com/lOPCYPofe6 — Stichting CPNB (@cpnb) May 17, 2021

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte hebben om erover te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.

