Scheldwoorden, haatberichten en doodsbedreigingen. Voor schrijver Lale Gül en kunstenares Tinkebell is het online hun dagelijkse realiteit. Ingrijpend, intimiderend en potentieel levensgevaarlijk. Toch is er juridisch vaak helemaal niets tegen te beginnen. Daar moet verandering in komen, vinden ze. Maar is zo’n wetsverandering wel haalbaar? Gül en Tinkebell spraken er samen met strafrechtadvocaat Meike Lubbers over bij Op1.

.@AmsterdamLale en @looovetinkebell vinden dat online dreigementen harder moeten worden aangepakt. “Er moet nu echt staan dat mensen me willen doodschieten, wil het gezien worden als een echte dreiging. Daardoor ervaren heel veel mensen nu helemaal geen consequenties.” #Op1 pic.twitter.com/AEq3W8bvym — Op1 (@op1npo) August 4, 2021