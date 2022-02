Kinderen die in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen van de ene op de andere dag naar een azc elders in het land worden gebracht. Het gebeurde deze week nog in Nijmegen: de 12-jarige Ghena werd dinsdag overgeplaatst naar Katwijk, waar een ‘uitzetlocatie’ is gevestigd. Ook vijf andere leerlingen verdwenen zo de afgelopen acht dagen plots uit Nijmegen. Het leidt tot verdriet bij hun klasgenoten en vriendjes, schrijft De Gelderlander.

Als ze niet aan het spelen is en even stil is, dan komen de tranen bij Elise van den Boogaard (10). Haar vriendinnetje Ghena (12) wordt dinsdag met haar ouders, zusjes en broertje van het asielzoekerscentrum (azc) in Nijmegen naar Katwijk aan Zee gebracht. Er gaat een streep door de innige vriendschap van de meiden, die bij elkaar in de klas zitten op basisschool De Muze. ,,Het is verschrikkelijk als je je dochter zo ziet”, zegt vader Jurgen. ,,Dit moet ze helemaal niet meemaken.”

Leerlingen, leerkrachten en ouders van de basisschool zijn nu een petitie begonnen, die op het moment van schrijven ruim 5.000 keer is ondertekend. Er zijn veel Ghena’s in Nederland, schrijven zij. “Wij willen hen een gezicht geven. Want we zien wat de impact is op hun levens en op dat van hun families, maar ook op hun vrienden en vriendinnen en de leerkrachten en medeleerlingen op school.”