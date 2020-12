Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA), die de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer aanhangig maakten, vertelden zondag bij Buitenhof hoe ze constant zijn tegengewerkt bij hun onderzoek naar het schandaal.

“Op het hoogste niveau hebben we een probleem met de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, aan journalisten”, zegt Leijten. “Omdat die informatievoorziening niet goed is, kunnen we dus ook het falen van de rechtsstaat, het ondermijnen van de rechtsstaat, het mensen discrimineren, het mensen crimineel maken door ze als fraudeur weg te zetten, niet oplossen.”

“In een parlementaire democratie controleren de Kamerleden de regering”, constateert Pieter Omtzigt. “Hier werd het feitelijk omgedraaid. Als in de ministerraad afspraken gemaakt worden over hoe ze ons moeten benaderen, in plaats van hoe ze de problemen bij de Belastingdienst moeten oplossen, dan zijn we niet op een fatsoenlijke manier met de parlementaire democratie bezig.”

Als het aan Leijten ligt, moet het kabinet dan ook opstappen. Het SP-Kamerlid wees erop dat er bij de komende verkiezingen drie lijsttrekkers zijn die een belangrijke rol speelden in het schandaal: Lodewijk Asscher (PvdA), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA).