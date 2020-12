Lilian Marijnissen zocht in Buitenhof meer aansluiting bij de plannen van PvdA en GroenLinks om gezamenlijk tot een nieuw kabinet toe te treden. Presentator Twan Huys merkte op dat de PvdA en GroenLinks vooralsnog de SP enigszins lijken te negeren. “De PvdA en Groenlinks hebben echt de ambitie om een links motorblok te vormen en mijn stelling is dat dat niet zonder SP kan,” stelde Marijnissen. Huys confronteerde de SP-leidster daarop met de harde woorden die ze had geuit aan het adres van PvdA-leider Lodewijk Asscher vanwege diens rol in de toeslagen-affaire. De interviewer wilde weten of dergelijke kritiek handig is als je wilt samenwerken. “Je moet wel de waarheid blijven zeggen,” aldus Marijnissen. “We zijn niet met elkaar getrouwd, we blijven gewoon onze standpunten verkondingen, we zijn nu eenmaal een ander soort partij dan GroenLinks of PvdA.”

Daarvoor ging het gesprek vooral over de interne perikelen van de partij. Op een partijraadbijeenkomst is besloten leden van het Communistisch Platform uit de partij te zetten, met vijf leden is dat reeds gebeurd. Huys confronteerde Marijnissen ter plekke met de bekentenis van het Utrechtse SP-Statenlid Michel Eggermont dat hij ook lid is van de pressiegroep. Marijnissen herhaalde dat dubbellidmaatschap niet is toegestaan en dat Eggermont een keuze moet maken. “Het Communistisch Platform heeft een agenda die niet de onze is.” Als voorbeeld noemde ze dat de groepering afschaffing van leger en politie voorstaat om die te vervangen door milities. Volgens Marijnissen is het doel van Communistisch Platform de SP om te vormen tot een communistische partij. “Dat zien we niet zitten.”

Een van de leden van het Communistisch Platform, Olaf Kemerink, werd tegen de zin van de SP verkozen tot voorzitter van de SP-jongerenorganisatie ROOD. De partij heeft daarop de banden met ROO verbroken.