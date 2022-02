Hoezo ‘voorbij de waan van de dag’? Arjen Lubach wil juist vol op die dagelijkse waan duiken. Dat doet hij dan ook in zijn nieuwe programma De Avondshow met Arjen Lubach. De eerste uitzending was maandag direct goed voor ruim 1,6 miljoen kijkers, waarmee hij het tweede best bekeken programma van de avond had.

In de openingsshow ging het, hoe kan het ook anders, over de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne, maar ook haalde hij uit naar de NOS vanwege het promoten van de Olympische Winterspelen ‘over de rug van overleden dwangarbeiders’.

Op sociale media werd overwegend positief gereageerd op de eerste aflevering, maar er klonk ook de nodige kritiek. Zo had Lubach zelf aangekondigd dat zijn programma niet zomaar op een hoop gegooid zou kunnen worden met andere “late night” talkshows, maar desondanks leek het wel erg veel op dat soort programma’s waarvan er in de Verenigde Staten een dozijn te zien is. Ook de door Lubach veelvuldig gebruikte lachband wekte de nodige irritatie op bij de kijkers (er was overigens wel publiek aanwezig).

TV-recensent van het Parool Han Lips twijfelde vooraf nog of hij naar Lubach zou kijken, of naar Eva Jinek waar premier Mark Rutte zich tegen de lokale politiek aan zat te bemoeien midden in de oplaaiende crisis op de grens met Oekraïne. Nadat Rutte daar inderdaad plotsklaps moest vertrekken concludeerde Lips: ‘Lubach had Poetin klaarblijkelijk beter in de smiezen dan onze premier.’