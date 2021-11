Dat er nu opnieuw een gedeeltelijke lockdown is ingevoerd, heeft er volgens demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge mee te maken dat er nog altijd een aanzienlijk deel van de bevolking zich niet heeft laten vaccineren. Die ongevaccineerden nemen momenteel een onevenredig groot deel van de ziekenhuisbedden in beslag, waardoor de zorg compleet overbelast is. Dat maakte De Jonge nog eens duidelijk in de persconferentie vrijdagavond. PVV-Kamerlid Fleur Agema is boos, zo laat ze weten in het tv-programma Op1.

Volgens Agema gebruikt De Jonge ongevaccineerden als zondebok om de aandacht van zijn eigen falen in het coronabeleid af te leiden. Agema beweert dan ook dat ongevaccineerden helemaal niet zijn oververtegenwoordigd, maar dat de verhouding met opgenomen gevaccineerden 50-50 is. OMT-lid Anja Schreijer corrigeert dat direct en zegt dat 70 procent van de coronapatiënten in ziekenhuizen ongevaccineerd is en dus niet de helft, zoals Agema beweert. Ook presentator Charles Groenhuijsen probeert voorzichtig duidelijk te maken dat de kans om in het ziekenhuis te belanden voor ongevaccineerden vele malen groter is. Maar statistiek is niet het sterkste punt van het PVV-Kamerlid.

Maarten van Rossem sluit zich bij Groenhuijsen aan en zegt dat het flauwekul is om Hugo de Jonge overal de schuld van te geven:

Het grootste probleem waar wij in Nederland mee zitten, is dat iets meer dan 10 procent van de bevolking, namelijk de niet-gevaccineerden, verantwoordelijk is voor 70 procent van de IC-patiënten en de helft – terwijl het toch maar iets meer dan 10 procent van de bevolking is – van de normale covid-patiënten. Deze hele toestand hebben wij te danken aan de niet-gevaccineerden. Wat ook de reden van het niet vaccineren moge zijn, dat is de primaire oorzaak van dit probleem.

‘Dat ben ik niet met u eens,’ antwoordt Agema, waarop Van Rossem duidelijk is: ‘Omdat u niet rekenen kunt.’

Het fragment met Agema en Van Rossem is te zien vanaf 15 minuten in de uitzending hierboven. Vanaf 28 minuten neemt het tweetal plaats aan tafel, waar Van Rossem Agema nog eens duidelijk maakt dat de PVV-wens om gewoon alle maatregelen te schrappen een belachelijke is.