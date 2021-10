Mart Smeets vindt dat Nederland de Afghaanse vluchtelingen met open armen moet ontvangen. Bij Op1 verwees hij woensdag tijdens het item over het Afghanistandebat in de Tweede Kamer naar een sketch van Van Kooten en De Bie die duidelijk maakten dat Nederland helemaal niet vol is.

“Natuurlijk zet je je hart open”, meent Smeets. “Hoe kan je ze weigeren? Wie zijn wij? We gaan allemaal naar een keurig opgemaakt bed, we nemen nog een borrel, het is lekker warm thuis. Ondertussen zitten er mensen in een sporthal. Waarom kunnen we niet menselijk tegen die mensen zijn?”