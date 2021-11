Hoe zullen mensen over een halve eeuw terugkijken op de coronacrisis? Roel Maalderink pakte voor Plakshot de teletijdmachine naar 2071 en sprak met overlevenden. Met name het verhaal van veteraan Lex spreekt tot de verbeelding. “Toen kwamen de Duitsers”, vertelt hij. “Die namen de IC-patiënten mee. Hele aardige jongens.”

Ook de ongevaccineerden komen ter sprake. Emma vertelt hoe haar ouders vaccinweigeraars onderdak boden in hun achterhuis. “Dat ging via Airbnb. Dat mocht toen nog gewoon.” Toch liep het slecht af met de corona-ontkenners, weet Lex. “Mensen die geloofden in hun eigen Abwehr zijn allemaal dood.”