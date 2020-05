Mensen met psychische problemen krijgen geen hulp vanwege coronacrisis. Dat werd zaterdag duidelijk in het tv-programma Kassa (BNNVARA). Veel mensen met ernstige psychische problemen konden de afgelopen niet terecht bij de GGZ als gevolg van de corona-maatregelen. Het aantal verwijzingen naar een psycholoog of psychiater is de laatste maand zelfs met bijna 80 procent afgenomen. Deskundigen zeggen echter dat er wel degelijk behandelmogelijkheden zijn, en die moeten nu worden ingezet. In de studio van Kassa is bestuursvoorzitter van GGZ Jacobine Geel te gast om het hierover te hebben.

Het item over de GGZ begint op 29.25 in de uitzending.