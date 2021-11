Socioloog Danielle Jansen keert zich tegen het vaccineren van kinderen omdat er volgens haar nog andere methodes beschikbaar zijn om de pandemie te bedwingen. Kinderen zijn wilsonbekwaam en hebben zelf geen voordeel van het vaccin, legt ze uit aan tafel bij Op1. Tegenover haar Eva Kiliç-Parro de la Paz die met haar kinderen naar Wenen afreisde omdat ze daar wel vaccineren. Ze wijst er op dat er in november 200 kinderen in het ziekenhuis zijn opgenomen waarvan er zes zijn overleden. Bovendien heeft ze zelf zware astma.

Mick Blok, die regelmatig op Joop publiceert, is ook met zijn drie kinderen afgereisd naar de Oostenrijkse hoofdstad. “Het is voor kinderen de gevaarlijkste ziekte die rondgaat. Veel gevaarlijker dan mazelen of rode hond en daarbij zeikt ook niemand over vaccinaties.” Hij geeft een hele reeks argumenten en stelt dat het voor kinderen ook een ernstige ervaring is als blijkt dat ze hun ouders besmet hebben.

Jansen zegt dat ze niet alle argumenten overtuigend vindt en somt een reeks andere onderzoeken op waaruit volgens haar blijkt dat het risico veel kleiner is. Een in de studio aanwezige viroloog verklaart daarop desgevraagd dat corona wel een belangrijke factor is bij het ziek worden van kinderen.