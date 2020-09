Oplichters hebben de afgelopen maanden miljoenen buitgemaakt door zich voor te doen als bankmedewekers, onthulde het tv-programma Kassa zaterdag. De zwendelaars maakten gebruik van ‘spoofing’ om bij hun slachtoffers de indruk te wekken dat ze door de bank werden gebeld.

Dankzij deze techniek is het mogelijk om het helpdesknummer van banken bij de ontvanger op het scherm te laten verschijnen. Zo kunnen de oplichters mensen ervan overtuigen dat ze een bankmedewerker aan de lijn hebben. De slachtoffers werden vervolgens overgehaald om geld over te maken naar een andere bankrekening.

Met het verhaal dat er vreemde transacties op de rekening van het slachtoffer getraceerd zouden zijn en de klant daarom tijdelijk zijn of haar spaargeld naar een veilige ‘kluisrekening’ moest overmaken, konden criminelen miljoenen euro’s buitmaken. De slachtoffers dachten hun geld over te boeken naar een voor hen geopende veilige rekening, in werkelijkheid maakten ze al hun spaargeld over naar de rekening van een ‘katvanger’.