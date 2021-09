Inge van Hofwegen, een gescheiden moeder met drie kinderen, is al vijf maanden aan het verhuizen. Ze heeft in een vakantiehuisje, in een hotel en bij een collega gewoond. Nu zit ze opnieuw in een vakantiehuisje. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is lang, vertelt ze aan Pointer.

Op een huis in de wijk waar ze wil wonen, moet ze zestien jaar wachten. Kiest ze voor een minder huis in een andere buurt, dan is de wachtlijst nog steeds lang: zeven jaar en zeven maanden, vertelt ze. “Mijn jongste is nu drie. Die zit dan ruim in de bovenbouw. Hij is dus bijna zijn hele basisschooltijd thuisloos.”

Aanstaande zondag (12 september) vindt er in Amsterdam een protest plaats tegen de verziekte Nederlandse woningmarkt. Volgende maand is er op 17 oktober een demonstratie in Rotterdam.