In 2017 kondigde het Rijksmuseum voor het eerst in zijn geschiedenis een tentoonstelling aan over de slavernij. “Vroeger zeiden we: het is het museum van de elite, dus daar vind je niets over slavernij. Maar er is wel degelijk heel veel dat daar aan verbonden is”, zegt directeur Taco Dibbits.

Documentairemaker Ida Does volgt de conservatoren van het Rijksmuseum tijdens hun zoektocht naar de verzwegen verhalen over de relatie tussen de kunstwerken in het museum en de Nederlandse slavernijgeschiedenis.