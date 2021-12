Angela de Jong, tv-recensent bij het AD, meent dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting “onder druk staat” omdat er protesten tegen racistisch gedachtengoed klinken. In dit geval gaat het om een rel rond het reality-tv personage Erica Meiland die zich xenofoob en denigrerend uitliet over moslima’s. Een aantal bedrijven trokken zich daarop terug als sponsor van de familie Meiland.

“Bedrijven die sponsoren kijken naar twee zaken, bereik en imago. Op het moment dat het imago niet meer aansluit bij wat ze zelf willen uitstralen verbreken ze het contract”, legt Nadine Ridder uit die duidelijk maakt dat bedrijven hechten aan diversiteit en ook veel moeite doen om dat door te voeren. De merkstrateeg vindt het dan ook logisch dat bedrijven zich terugtrekken als de sponsorpartner islamofobe taal gaat uitslaan. “Het is geen cancel culture maar accountability: voldoe je aan de doelstellingen die je zegt te hebben.”

De Jong erkent dat bedrijven het volste recht hebben om dat te doen en begint dan over de protesten tegen het programma VI nadat daar weer eens racistische opmerkingen waren gemaakt. “Dat moest toen ook van de buis gehaald worden.” Nadine wijst er op dat het programma nog altijd bestaat.

Presentator Jort Kelder tracht een bijdrage aan de discussie te leveren door te beweren dat alleen een rechter kan bepalen wat racistisch is waarop Nadien hem er aan herinnert dat dat een andere discussie is.

De Jong meent tot slot dat het oneerlijk is dat niemand zou protesteren als denigrerende opmerkingen over nonnen zou maken. Ze heeft zich kennelijk nog niet gerealiseerd dat de op twee na grootste partij in de Tweede Kamer het willen discrimineren van moslima’s tot speerpunt heeft verheven.