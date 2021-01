2020, was dat het het jaar van… corona, Black Lives Matter, incasseren? Van verandering? Revolutie zelfs? Van stilte? Stilstand? Verbinding? Of allemaal? Vanuit een leeg DeLaMar theater blikt Nasrdin Dchar op zijn eigen, persoonlijke manier, terug op een bizar jaar. In ‘ADEM’ is Nasrdin niet alleen Nasrdin. Hij is ook zijn vrouw Amy, zijn vader en moeder, zijn kinderen Malik en Dina en zijn vriend Mike. Moeiteloos schakelt hij tussen deze personen en zet hen allemaal even invoelbaar, met eigen mimiek en emotie neer.

Jemig wat een ontzettend sterke show van Nasrdin Dchar!! Dat was toch écht een perfecte samenvatting van gevoelens die in 2020 de overhand namen! Over schuldgevoel, angst, liefde, verdriet, eenzaamheid. En heel mooi verteld over racisme verpakt in “grapjes”. #Adem #terugkijken — jmpira (@jmpira) January 1, 2021

Indrukwekkend en wat een cadeautje om het nieuwe jaar mee te beginnen #adem #nasrdindchar #npo2 — Esther van der Bent ⭕️ (@EsthervdBent) January 1, 2021