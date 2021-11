Nederlandse vakantieparken worden opgeslokt door buitenlandse investeringsmaatschappijen met een bedenkelijke reputatie, heeft het BNNVARA consumentenprogramma Kassa weten achterhalen. De parken die in eigendom zijn, beheerd worden of de verhuurbemiddeling laten uitvoeren door grote ketens als Roompot, zijn voor meer dan de helft (namelijk 175 parken, wat neerkomt op 54 procent) in handen van buitenlandse investeringsmaatschappijen.

Kassa schrijft:

We onderzochten in totaal 322 parken van twintig grotere ketens die in Nederland actief zijn. Bewoners die soms al decennia kleine huisjes op vakantieparken hebben, moeten wijken voor het snelle geld van die investeerders en worden vaak niet of nauwelijks gecompenseerd. In de afgelopen 10 jaar groeide het aanbod op de sites van de ketens van 166 vakantieparken naar 322. En veel van de parken vallen inmiddels onder Amerikaanse investeerders. In Nederland zijn op dit moment 2 Amerikaanse investeringsmaatschappijen actief. Landal is in eigendom van Platinum Equity LA en Roompot is eigendom van Kohlberg, Kravis & Roberts (KKR).

Dat blijft niet zonder gevolgen. KKR is berucht vanwege hun agressieve werkwijze. Het bedrijf wordt in verband gebracht met de ondergang van het winkelconcern V&D en zou warenhuis HEMA hebben uitgekleed en opgezadeld met schulden. HEMA overleefde die handelwijze ternauwernood. KKR kocht in 2020 de Roompot-keten voor 1,3 miljard euro en heeft nu 112 Nederlandse vakantieparken in haar portefeuille. De investeringsmaatschappij tracht Landal GreenParks over te neme en zo nog eens 59 parken in handen te krijgen.

Voor de vaste recreanten die vaak al tientallen jaren een huisje hebben op zo’n park, zijn de praktijken zeer bedreigend. Hun huisjes worden gesloopt om plaats te maken voor luxe chalets. Veelal raken ze niet alleen hun favoriete vakantieverblijf kwijt maar krijgen ze daar ook geen enkele compensatie voor.

Het schrijnende probleem heeft nog amper de aandacht van de politiek in Den Haag.

Maar Lilian Marijnissen, SP-fractieleider in de Tweede Kamer, wil actie van het kabinet. “Dit zijn schokkende cijfers. Investeerders kopen vakantieparken op om te kunnen cashen en jagen gewone mensen weg van hun vakantiestek. We moeten hun belangen beter beschermen tegen deze gewetenloze investeerders. Het kabinet moet deze praktijk stoppen.” Op 15 september heeft minister Ollongren Kamervragen van de SP beantwoord. “De beantwoording geeft aan dat Ollongren niet goed weet wat er speelt en ook niets wil doen aan de rechten van recreanten op vakantieparken. Huurders hebben nauwelijks rechten. Het is belangrijk dat de rechten van huurders uitgebreid worden. Deze mensen moeten huurrechten krijgen, zodat ze niet alles kwijtraken omdat de grond niet van hen is”, aldus Marijnissen.

Verontruste recreanten proberen via een petitie hun rechtspositie als huurders te verbeteren.