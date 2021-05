In De Roze Revolutie laat filmmaker Michiel van Erp de geschiedenis van de Nederlandse LHBTQIA+-beweging zien. In de eerste aflevering is er onder meer aandacht voor het eerste homoprotest ter wereld. Dat was niet in New York, waar in juni 1969 de Stonewall-rellen plaatsvonden, maar in Den Haag.

Daar demonstreerden homo’s en lesbiennes een half jaar eerder tegen artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht. Dit wetsartikel maakte het strafbaar om als meerderjarige seks te hebben met een minderjarige van hetzelfde geslacht. Daardoor kon het gebeuren dat een 21-jarige jongen die het bed indook met een 19-jarige maanden in de gevangenis verdween. Slachtoffers van deze wetgeving die pas in 1971 kwam te vervallen, vertellen Van Erp over hun ervaringen.