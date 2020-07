Een kijker van het televisieprogramma Opstandelingen was zo onder de indruk van de geportretteerde Enschedeër René Beunders dat hij zich spontaan meldde om een nier af te staan. In de bewuste aflevering is te zien hoe Beunders strijdt voor een humanere opstelling van de gemeente tegenover bijstandsgerechtigden. En passant wordt duidelijk dat de actievoerder zelf met ernstige gezondheidsproblemen kampt. Hij heeft zware hartproblemen, diabetes en zijn nieren functioneren niet meer. Vanwege dat laatste moet Beunders zich dagelijks dialyseren.

De kijker stuurde de redactie van het BNNVARA-programma, dat portretten maakt van burgers die strijden tegen onrecht begaan door de overheid, een mail:

“Ik heb zojuist Opstandelingen van afgelopen donderdag teruggekeken en met grote verwondering genoten van René Beunders. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb verleden jaar in een nierdonatietraject gezeten, die op het laatste moment kwam te vervallen wegens antistoffen die de ontvangster had aangemaakt. Ik wil nog steeds graag een medelander helpen door mijn nier af te staan en omdat René nierpatiënt is, zou ik graag met hem in contact komen of ik voor hem een match ben. Ik hoop snel op respons.”

Beunders is overdonderd door het aanbod. “Geweldig! Dat was totaal niet het doel van mijn deelname aan Opstandelingen, maar ik ben deze donor uiteraard ontzettend dankbaar. Nu gaan we het nierdonatietraject in, ik hoop ontzettend op een match,” zegt hij tegen RTV Oost.