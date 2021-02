De coronacrisis heeft grote gevolgen, blijkt uit een Nieuwsuur-reportage over armoede in Nederland (vanaf 22:20). In Amsterdam is het aantal bezoekers van de Voedselbank in een jaar tijd met 40 procent gestegen. “De overheid hoort te zorgen voor zijn eigen mensen, maar dat gebeurt niet”, vertelt Brigitte Strobbe, die samen met haar man Michel een half jaar geleden nog tot de middenklasse behoorde. “Een paar jaar geleden hadden we zelf nog een stichting die voedselpakketten uitdeelde, en nu sta ik er zelf. Ik weet nu hoe die mensen zich voelden.”