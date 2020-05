Wiskundige Bert Slagter is expert ‘complexe systemen’. Al direct na de eerste coronaberichten uit China dook hij diep in de cijfers achter de aanpak van het coronavirus. Datzelfde deed hij na de uitbraak in Italië. Slagter mist een duidelijk verhaal over de huidige aanpak van het kabinet. Volgens de wiskundige moeten we nu met een nog strengere lockdown het reproductiegetal naar beneden brengen en daarna op grote schaal gaan testen, tracen en isoleren. Bij Op1 is hij te gast om te praten over zijn bevindingen en de conclusies die hij daaruit trekt: “Op slot was de enige optie, want wat maakt ons anders dan Italië?”

