Een half jaar na de verkiezingen gaat de huidige coalitie weer met elkaar om tafel. Volgens Tom-Jan Meeus, politiek commentator bij NRC Handelsblad, is dat het gevolg van de compromisloosheid van VVD en CDA. “De onredelijken hebben hier gewonnen”, zei hij bij Buitenhof.

Fractieleiders Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Farid Azarkan (DENK) zeggen in hetzelfde gesprek dat ze het niet uit te leggen vinden dat we zolang hebben moeten wachten tot de formatie echt van start gaat. “Dossiers zijn blijven liggen”, meent Azarkan. “Burgers wachten op compensatie Groningen, de toeslagenouders weten niet meer waar ze aan toe zijn. Ondertussen is men met elkaar een gezelschapsspel gaan spelen.”

“Politiek is geen wasmiddel”, zegt Azarkan over de belofte van de coalitiepartijen om het nu allemaal anders te gaan doen. “Nog beter!”, smaalt hij. “Dat is niet geloofwaardig.” Ouwehand: “Bij een wasmiddel is het ook nooit waar.”

De PvdD-leider legt nog maar eens uit waarom Rutte het probleem is. “Mark Rutte heeft laten zien dat hij de rechtsstaat aan zijn laars lapt, inclusief het voorliegen van de Kamer. Als je dat accepteert, als je dat normaal vindt, terwijl we voor heel grote crises staan, moet je concluderen dat de VVD de vooruitgang blokkeert.”