In 1784 vertrok het Zeeuwse schip De Neptunus richting West-Afrika om goud, ivoor en slaven in te kopen in ruil voor handelswaar. Terwijl het schip van fort naar fort voer, zaten maandenlang honderden Afrikanen onder mensonterende omstandigheden gevangen in het ruim. En dat was dan alleen nog langs de Afrikaanse kust, de barre tocht over de oceaan moest nog beginnen. Voor het zover kwam besloten de gevangenen een ultieme ontsnappingspoging te ondernemen. Dat mondde uiteindelijk uit in de bloedigste opstand op zee in het Nederlandse slavernijverleden. Een verhaal dat gek genoeg vrijwel onbekend is. De Neptunus ontplofte na een hevige strijd voor de Ghanese kust In de NTR-documentaire Opstand op de Neptunus reconstrueert presentatrice Sosha Duysker, wier voorouders vanuit dezelfde regio naar Suriname werden verscheept, samen met historicus Ruud Paesie het bloedstollende drama op zee.