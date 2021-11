De kans is groot dat orka Morgan, die in 2011 werd overgebracht van het Dolfinarium Harderwijk naar Spanje, weer zwanger wordt. Dat zegt Javier Almunia van dierenpark Loro Parque Tenerife in Zembla. Een opmerkelijke uitspraak, want de eigenaar van de orka’s besloot eerder te stoppen met het fokprogramma.

Almunia zegt nu: “Wij vinden het fokken van de dieren van groot belang voor hun welzijn. Vooral voor een vrouwtjesorka is het baren van een kalf een bijzondere ervaring. Hier gaan wij niet mee stoppen enkel omdat het politiek niet goed valt.” Het fokken met dolfijnachtigen is controversieel. In landen als bijvoorbeeld Canada en Frankrijk is het al verboden om te fokken.

Vorige week onthulde Zembla al dat Morgan tegen alle afspraken in kunstjes moet vertonen in het dierenpark op Tenerife.