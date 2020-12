Alles werd maandag tijdens de Oudejaarspromenade voor de regio uit de kast gehaald om het zo gezellig mogelijk te maken. In de studio heerste een gemoedelijke sfeer die typerend is voor de regio. Ook kwamen er tal van onderwerpen aan bod waar mensen in de regio plezier aan beleven, zoals carbidschieten en de Snollebollekes.

Presentator Diederik Ebbinge en zijn vaste panel gingen diep door de knieën om het het laagopgeleide kijkerspubliek naar de zin te maken. Nadeel van deze benadering was wel dat het programma voor hoogopgeleide kijkers onbegrijpelijk was. Halverwege de uitzending zal menige grachtengordelbewoner dan ook besloten hebben om de uitzending van een dag eerder maar weer op te zetten.