Restaurant Waku Waku in Utrecht moest haar deuren sluiten omdat ze niet willen controleren op het coronatoegangsbewijs. Dinsdag stonden veel sympathisanten, waaronder een schare demonstranten uit extreemrechtse hoek, voor de deur van het restaurant en moest de politie er aan te pas komen. Partij voor de Dieren-fractieleider Esther Ouwehand is van mening dat het optreden van de gemeente en de politie buitenproportioneel is, dat liet ze woensdag weten op Twitter en ’s avonds aan tafel in het programma Op1:

Ik denk dat burgerlijke ongehoorzaamheid heel gezond is in een democratie, daar lopen wij nooit voor weg. En ik dat dat er over die coronapas gewoon echt wel een fundamenteler debat gevoerd had kunnen en moeten worden.

Dat debat is er wel geweest, merkt presentator Tijs van den Brink op. Maar volgens Ouwehand had het demissionaire kabinet zelf meer initiatief moeten nemen ‘om heel goed duidelijk te maken hoe zij dan die belangen wegen.’

‘Het idee van die coronapas was een KPMG-ideetje, niet van de virologen en de epidemiologen,’ zegt de PvdD-leider die wel toegeeft dat ook het Outbreak Management Team achter het plan stond. Volgens Ouwehand was het echter vooral ingegeven door het plan de economie weer uit het coronadal te trekken. Nu de pas er dan toch is, heeft dat wel grote implicaties, aldus Ouwehand:

Tweedeling in de samenleving, het schendt onze privacy, het staat op gespannen voet met onze grondrechten en dan zou je daar een fundamenteler debat over moeten voeren en zeggen: laten we andere maatregelen kiezen.

Dat juist Esther Ouwehand nu in de bres springt voor het Utrechtse veganistische restaurant is wellicht niet geheel toevallig. Eigenaar van Waku Waku is Naphassa Parinussa, tevens lijstduwer voor de Partij voor de Dieren. Toch zegt Ouwehand het ‘niet specifiek voor haar’ te doen, maar dat ze ook in actie was gekomen als het om een restaurant ging met veel vlees op het menu. Wel vond ze in het geval van een plantaardig restaurant ‘de ironie daar ook nog eens bovenop komen’:

Om dit soort pandemieën te voorkomen, zullen we ons voedselpatroon echt radicaal moeten veranderen en daar laat onze regering het ook afweten. Dus mij viel de ironie vooral op, maar misschien deelt niet iedereen dat met mij.

