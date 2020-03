De Nederlandse overheid heeft slechts twee weken geleden een bestelling geplaatst voor levensreddende beademingsapparatuur. Dat onthulde Philips-topman Frans van Houten aan tafel bij Op1 die zegt slapeloze nachten te hebben van het tekort aan medische apparatuur. De order kwam te laat want de voorraad was toen al aan andere landen verkocht. “Normaal produceen we er een paard duizend en nu moeten we er een paar honderdduizend produceren. Ik denk dat heel de wereld niet scherp genoeg naar China heeft gekeken. Men dacht dat het wel mee zou vallen.” In China zijn begin dit jaar veel beademingsapparaten geleverd. Daarna volgde een grote vraag uit Italië. “En toen was de voorraad op.”

Philips heeft inmiddels 100 apparaten kunnen leveren, na een order voor 1000 stuks. De productie van het bedrijf, die plaatsvindt in de VS, wordt volgens Van Houten zo snel mogelijk opgevoerd. Coronapatiënten die op de intensive care belanden kampen met ernstige ademhalingsproblemen en moeten vaak wekenlang machinaal beademd worden.

Het aantal patiënten dat op de intensive care belandt is onderschat door het RIVM. Het instituut voorspelde vorige week nog dat er begin april hooguit 1000 bedden nodig zouden zijn. Dat aantal is reeds bereikt. Inmiddels is de schatting voor de benodigde bedden opgeschroefd naar 2500.