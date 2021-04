In de nieuwe zesdelige serie Pak de macht (BNNVARA) onderzoekt Tim Hofman wie nou echt de macht hebben in onze samenleving. In de eerste aflevering onderzoekt hij hoe ver de macht van China in Nederland nu eigenlijk reikt. China is zo machtig dat het overal ter wereld mensenrechten kan schenden. De Oeigoerse Nederlander Alerk weet hier alles van: zijn vader zit vermoedelijk in een Chinees concentratiekamp. Tim vraagt het Openbaar Ministerie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Chinese ambassadeur om tekst en uitleg over de behandeling van Oeigoeren in Nederland en in China. Het is tijd voor verantwoording.