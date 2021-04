SP-leider Lilian Marijnissen roept andere partijen duidelijk te maken of ze Mark Rutte uitsluiten als coalitiepartner. Voor haar partij geldt dat ze niet meer met de VVD-leider in zee wil. Ze vindt het heel goed dat de ChristenUnie nu ook die positie heef ingenomen. Ze richt haar oproep vooral aan GroenLink en PvdA maar wil ook van D66 weten of ze Rutte nog zien zitten. De stellingname is saillant omdat uit de vrijgegeven notities duidelijk werd dat de VVD liever in zee gaat met de SP dan met de combinatie GroenLinks-PvdA.

Het AD schrijft:

,,D66 zei in het debat ‘onze wegen scheiden hier’ en dat er sprake was van een patroon van vergeetachtigheid. Dan is de vraag om duidelijkheid een gerechtvaardigde vraag om te stellen.” Marijnissen vreest dat partijen ‘stoere woorden’ uiten in het debat. ,,Dan steunen ze een motie van wantrouwen en helpen ze Rutte straks toch aan een meerderheid.” Rutte toonde zich gisteren strijdbaar. Hij wil doorgaan als VVD-leider en blijft de premierskandidaat van zijn partij. Dat bevestigde ook de partijtop van de VVD. Volgens Rutte gaan andere partijen niet over ‘het personeelsbeleid’ van de VVD.

Marijnissen maakte bij WNL op Zondag ook duidelijk dat ze af wil van de privileges van politici. Ze wijst er op dat gewone burgers zwaar gestraft worden voor kleine fouten, zoals bijvoorbeeld in de kindertoeslagenaffaire, maar dat de politici die dergelijk leed aanrichten zelf steeds vrijuit gaan als ze fouten maken.