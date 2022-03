Paris Hilton poseert met een orang-oetangbaby en Justin Bieber heeft een aapje als huisdier. Beroemdheden over de hele wereld pronken met hun babyaapje. Het is al jaren een doorn in het oog van dierenbeschermers. Door de Netflixserie Tiger King zijn niet alleen de selfies met wilde dieren populairder geworden, maar is ook de vraag naar apen gestegen. Dat terwijl de handel in apen al sinds de jaren 70 grotendeels illegaal is. De populatie van wilde apen, waaronder gorilla’s, bonobo’s en orang-oetangs, neemt met een duizelingwekkende snelheid af. In Zembla onderzoeken Duitse onderzoeksjournalisten de wereldwijde apenhandel.

Gisteravond in @ZEMBLA: 'Planeet zonder apen' over de gruwelijke handel in apen. AAP-directeur David van Gennep keek ook: "Schokkende beelden maar helaas niets nieuws. Veel mensen laten nog steeds makkelijk verleiden tot de exploitatie van wilde dieren." https://t.co/7qG5OVOK8B — Stichting AAP (@stichting_aap) March 4, 2022