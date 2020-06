De politie klaagt al jarenlang over toenemend geweld tegen agenten, maar in de werkelijkheid blijkt er geen sprake te zijn van een stijging. “Als het gaat om de absolute aantallen is het eigenlijk een vrij stabiel beeld”, zegt Frank Paauw, hoofdcommissaris in Amsterdam, in Medialogica. “De trend is eerder naar beneden”, stelt Otto Adang, hoofdonderzoeker van de Politieacademie.

De mythe dat de agressie tegen agenten toeneemt, werd echter in stand gehouden om de taser te kunnen invoeren. Zo wond toenmalig korpschef Erik Akerboom zich in september vorig jaar op de voorpagina van De Telegraaf nog op over geweldsincidenten en over het ‘treuzelkabinet’ dat daar onvoldoende tegen zou doen. Nog dezelfde dag besloot minister Ferdinand Grapperhaus om 17.000 agenten uit te rusten met een stroomstootwapen.