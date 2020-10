Mensen schaffen vanwege corona vaak nieuwe, dure thermometers aan, meldt Kassa. Maar hoe goed zijn die eigenlijk? Het consumentenprogramma deed in samenwerking met de Vrije Universiteit een test van enkele thermometers, en concludeert dat met name de infraroodthermometer ongeschikt is: die gaf bijna twee graden te laag aan. De oorthermometer (tot 1,5 graad te laag) deed het nauwelijks beter.

Volgens Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit (VU), staat de infraroodmeetmethode in wetenschappelijke publicaties al langer ter discussie. “Je meet hiermee de huidtemperatuur en die is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Als je koorts hebt en je hebt hierdoor zweet op je voorhoofd, of je huid koelt af door de buitenlucht dan geeft de thermometer geen betrouwbare meting. De kerntemperatuur van het lichaam is het meest constant en die kun je het beste meten met een rectaal thermometer.” Ook de oorthermometer is minder betrouwbaar, omdat de gehoorgang kan afwijken per persoon. “Als iemand een nauwe gehoorgang heeft, wordt de wand van de gehoorgang gemeten en niet het trommelvlies waardoor de koorts gemist kan worden”, aldus Daanen.

Het beste blijft om rectaal de temperatuur te meten. Dergelijke thermometers zijn bovendien het goedkoopst.