Promenade, het tv-programma op de zondagavond dat als geen ander weet wat de urgente thema’s in de samenleving zijn, keek afgelopen weekend naar de kabinetsformatie die nog altijd in volle gang is, of schijnt te zijn. Het mag dan ruim zeven maanden geleden zijn dat het kabinet-Rutte III viel en ruim vijf maanden sinds de Kamerverkiezingen, er is nu dan eindelijk een regeerakkoord. Of nee, een aanzet tot een opzet van een mogelijk regeerakkoord. Of was het nou een opzet tot een aanzet… er staan in elk geval bouwstenen in, heel veel bouwstenen, zo maakte de immer goed voorbereide Eva Crutzen duidelijk.

Ook keek het team van Promenade naar de Gouden Kalveren die vanaf nu geen aparte categorie meer hebben voor beste vrouwelijke of mannelijke rollen. Dat leidde niet alleen tot felle discussie binnen het acteursgilde en mensen op sociale media die er verder ook geen verstand van hebben, maar ook op de set van Promenade zelf.

Net als een week geleden werd in de uitzending ook nog even stilgestaan bij de interviewtechniek van Jaïr Ferwerda.