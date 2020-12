Het satirische tv-programma Promenade bracht zondag de eerste van twee terugblikken op het jaar 2020 op de buis. Het tweede deel volgt maandagavond. Recensie-collectief van het Parool Han Lips legt uit waarom voor dat tweeluik is gekozen:

Het schijnt dat er mensen zijn die Promenade vreselijk vinden. Dat nieuws had ook de redactie van het programma bereikt, vandaar dat dubbele overzichtsprogramma. Zondag was het voor de hoogopgeleide mensen die in de stad wonen, maandag worden de laagopgeleiden uit de provincie bediend. Bij alle fragmenten die langskwamen werd opgemerkt dat dat ‘hier vlakbij’ is opgenomen.

In de eerste uitzending was er een glansrol voor minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, dit jaar een van de boegbeelden van het Nederlandse corona-beleid. Volgens Diederik Ebbinge heeft De Jonge hem geïnspireerd ook mooie schoenen en een bijpassende riem uit te zoeken. Verder werden zo’n beetje alle cliché’s van het afgelopen jaar nog eens in het zonnetje gezet en was er ruime aandacht voor de ‘wappies’. Verslaggever Wouter de Winther en onderbuik-versteher Wierd Duk, beiden van de Telegraaf, bleken een heuse tekenfilm te hebben. Voor de gelegenheid vertaald vanuit het Hongaars.