Misschien iets minder groot dan het Televizierring Gala maar kwalitatief doet het er zeker niet voor onder. Promenade Gala, de succesvolle spin-off van het sympathieke Promenade, krijgt alom lof van de kritische media. ‘Promenade zette half bekend Nederland weer even op z’n plek’, kopt Han Lips, de tv-recensent van Het Parool die bekend staat om zijn sterke persoonlijke smaak: “Verpakt als awardshow voor BN’ers zag hij hoe half bekend Nederland weer even op z’n plek werd gezet, waarschijnlijk zonder dat ze het zelf door zullen hebben. Het scherpst vond Lips de kritiek op al die programma’s die er worden gemaakt met mensen die het syndroom van Down hebben, om vervolgens zelf met het concept Dancing with downies op de proppen te komen.”

Lips is wel geschokt door het ontbreken van de vaste verwijzing naar Angela de Jong, de tv-expert van het AD die net zo lang naar de buis staart tot ze alles doorziet en het scherm behendig weet te gebruiken als glazen bol.

NRC stelt dat het programma zorgt voor ” een broodnodige, dodelijke blik op de media”. Recensent Thijs Schrik onderging een zeldzame gewaarwording, het programma vloog voorbij. Zoals je dat overigens wel vaker hebt met exquise maaltijden voor fijnproevers. Vanavond valt de tweede aflevering te smaken.