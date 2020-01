De allereerste lustrumuitzending van Promenade, de talkshow die alle andere talkshows overbodig maakt, was net even wat anders dan de voorgaande afleveringen. Onder leiding van Diederik Ebbinge spraken vaste gasten en vrienden van de show Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen over politieke correctheid in de kunsten, Wie is de Mol, de Oscars en de magazine-oorlog.