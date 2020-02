Promenade, het satirische programma waarover het kijkersvolk zich verdeelt in de twee kampen ‘hilarisch’ en ‘niks aan’, heeft met de laatste uitzending 730.000 kijkers gehaald. Een noodzakelijk record omdat de show al na één seizoen van de buis dreigde te verdwijnen onder de kijkcijferdruk. Het programma lijkt namelijk opvallend goed te scoren onder mensen die verder niet of nauwelijks tv kijken. Presentator Diederik Ebbinge werd daardoor zelfs gedwongen aan te schuiven in De Wereld Draait Door. Hij deed er een bewogen oproep aan het selecte gezelschap kijkers dat in bezit is van een zogeheten kijkcijferkastje, de bron van de metingen die de televisiebiotoop bepalen. Die opzet lijkt dus geslaagd.

In de laatste aflevering kwamen weer tal van actuele onderwerpen aan bod alsmede diverse hommages aan andere tv-programma’s als ook de onverzadigbare behoefte aan BN”ers, kortom de vaste ingrediënten van ieder programma dat dingt naar de kijkersgunst. Terwijl miljoenen afstemden op de finale van Heel Holland Bakt, introduceerde Promenade de ovenheerlijke huisvlijt met wat taartstukken uit eigen doos, kritisch beoordeeld door Ebbinge zelf.