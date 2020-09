Woensdagavond braken er nieuwe branden uit in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Dat vertelde Caroline Willemen van Artsen Zonder Grenzen, die ter plekke is, in Op1. “Wat we hier de afgelopen dagen hebben gezien is niet minder dan het dramatische gevolg van jarenlang desastreus en inhumaan Europees migratiebeleid jammer genoeg.”

Ook Steffi de Pous van hulporganisatie Because we Carry en Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie (ChristenUnie) reageren op de dramatische ontwikkelingen in het vluchtelingenkamp waar 13.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden verblijven.