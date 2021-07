Veel lof voor Roxane van Iperen die zondag de hoofdrol vervulde bij Zomergasten. De schrijfster van de bestseller ’t Hooge Nest wist de kijkers te boeien met aansprekende fragmenten en een intelligent betoog.

NRC schrijft:

Het verhaal van Van Iperen was feitelijk als een pleitnota, scherp als een column, en vrijwel alle fragmenten die ze toonde dienden als argumenten voor wat ze over wilde brengen: tussen dader en slachtoffer zit een groot grijs gebied. En in die grijze zone bevinden zich schuldige slachtoffers en onderworpen daders. Voor twijfel was weinig ruimte, net zo min als voor vertier.