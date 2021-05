Een rijke Rus die banden heeft met Vladimir Poetin, heeft geprobeerd een grote donatie te doen aan politieke partij Splinter van Femke Merel van Kooten-Arissen (ex-PvdD, ex-Groep Krol/van Kooten-Arissen, ex-PvdT). Dat meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek. Splinter weigerde het geld, maar meldde het aanbod wel. De Beveiligingsdienst deed vervolgens niets met die melding.

Het zou gaan om een bedrag van 250.000 euro, aangeboden door ene Vadim Belikov. Hij benaderde splinter in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Over Belikov is weinig meer bekend dan dat hij gelieerd is aan de Russische president Poetin. Ook is niet duidelijk waarom hij besloot Splinter te willen financieren. Wel zou hij tegen een vertegenwoordiger van de partij hebben gezegd dat hij zich wilde inzetten voor vrouwenrechten.

Hoewel Van Kooten-Arissen het aanbod afsloeg, besloot ze wel een melding te maken bij de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer (BVA). Die liet vervolgens na de inlichtingendiensten in te schakelen, naar eigen zeggen omdat Splinter niet wilde meewerken aan verder onderzoek. Ook de voorzitter van de Tweede Kamer werd niet ingelicht. Van Kooten-Arissen zegt tegen EenVandaag die bewering ‘merkwaardig’ te vinden, want: ‘Ik doe toch geen melding om vervolgens geen onderzoek te laten doen. Wij wilden juist weten waar we mee te maken hadden.’

Ook inlichtingendiensten NCTV en AIVD zeggen niet te begrijpen waarom de melding is achtergehouden. Immers, ook zonder toestemming van Splinter of een toezegging mee te werken aan een onderzoek, kan de informatie worden overgedragen. Volgens Pieter Cobelens, oud-directeur van de Militaire Inlichtingendienst (MIVD) wijst het Russische aanbod erop dat ‘men geprobeerd heeft een Nederlandse politieke partij te infiltreren’. Volgens Cobelens is het van belang dat er lering wordt getrokken uit deze zaak zodat het geen twee keer kan gebeuren.

Het is wellicht niet de eerste keer dat een Rus met banden met het Kremlin probeert invloed in de Nederlandse politiek te bemachtigen. Vorig jaar onderzochten Zembla en De Nieuws BV (BNNVARA) de banden tussen Moskou en Thierry Baudet. Uit onder meer interne berichten binnen Forum voor Democratie werd meermaals gehint op betalingen door. Russen. Hard bewijs werd niet gevonden.

Splinter wist bij de Tweede Kamerverkiezingen overigens geen zetel te bemachtigen. Femke Merel van Kooten-Arissen maakt dan ook niet langer deel uit van het parlement.

