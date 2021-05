Video: gesprek met Rutte begint op 14:50

Mark Rutte schoof maandagavond aan bij Nieuwsuur om volgens de aankondiging ‘radicale ideeën’ te ontvouwen over de politiek voor de komende jaren. Daar kwam kritiek op want waarom deed Rutte dat niet gewoon in de Kamer, bij uitstek de plek waar het politieke debat moet plaatsvinden. Voor Sylvana Simons van BIJ! was het zelfs aanleiding Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan te sporen tot ingrijpen om het mediaoptreden te voorkomen. Rutte verklaarde tegenover Mariëlle Tweebeeke dat hij in de studio zat als leider van de VVD en niet als premier en dat hij daarom de plannen niet in de Kamer presenteerde.

Net gesproken met @VeraBergkamp over Rutte bij Nieuwsuur. Zij deelt mijn zorgen en sprak @MinPres erop aan. Maar let op: de minister-president zegt als VVD’er bij Nieuwsuur te zitten, niet als premier! Dit gesprek voerden we al eens eerder. Toen zei hij dit. Volgt u het nog? pic.twitter.com/SOkuKPAe0k — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) May 10, 2021

Tweebeeke zei razend benieuwd te zijn naar wat Rutte te melden had op het gebied van zichzelf opnieuw uitvinden, want dat heeft informateur Herman Tjeenk Willink immers geconstateerd, dat de doorgewinterde politicus zijn werkwijze drastisch moet veranderen. Maar eerst wilde ze nog even weten of hij zelf getwijfeld had over doorgaan als premier. Er was immers in het notulendebat een motie van afkeuring tegen hem ingediend die gesteund werd door zijn politieke vrienden. Rutte antwoordde dat het debat heel zwaar was maar dat hij lijstrekker is geworden met volle overtuiging en de verkiezingen heeft gewonnen. “Ik heb wel getwijfeld of het debat goed zou aflopen. Zo niet dan zou ik verder gegaan zijn als fractievoorzitter van de VVD om vanuit die positie de formatiegesprekken te voeren.”

Rutte zei dat hij zich wel gerealiseerd heeft dat de verhouding anders moet. Tweebeeke constateerde daarop dat dat besef een gevolg is van de blunder van minister Ollongren die haar aantekeningen zichtbaar toonde met daarop de gewraakte opmerking ‘Omtzigt functie elders’. “Als zij geen corona had gekregen en niet in haast het Binnenhof had verlatenm zat u hier nu niet met radicale ideeën over bestuurlijke vernieuwing en macht en tegenmacht. Want eerder ging het daar nooit over.”

Het rapport over de kindertoeslagen ging daar wel deels over, antwoordde Rutte. “Wat er bij is gekomen is de vraag hoe zorg je bijvoorbeeld dat de echte maatschappelijke discussie in de Kamer plaatsvindt, hoe het debat ook juist tussen de middenpartijen wordt gevoerd.”

Dit bleek de ‘nieuwe’ Rutte te zijn. Hij zei tot het inzicht te zijn gekomen dat zijn methode om conflicten te voorkomen en verschillen glad te strijken er toe heeft geleid dat er te weinig debat is gevoerd. Dat gaat hij voortaan anders aanpakken. “Ik heb de afgelopen jaren misschien bijgedragen aan het laten wegebben van de tegenstellingen.”

Hij legde desgevraagd uit hoe hij zichzelf gaat veranderen. “Het is geen kwestie van goed of slecht. Ik ben in mijn functie verplicht dat de sfeer goed is en dat er besluiten worden genomen maar dat kan er toe geleid hebben dat partijen zich minder konden profileren.”

Hij zette, gevraagd naar zijn beruchte geheugenverlies, uiteen dat hij het heel druk heeft en dat er heel veel op zijn bureau komt. “Ik lieg niet, ik probeer geen dingen toe te dekken. Maar ik zal beter op moeten letten en bij alles dat ik onder ogen krijg mezelf moeten afvragen, is dit groot of klein, ken ik alle details?”

Voor de nieuwe bestuurscultuur noemde hij een aantal ideeën. Zoals dat het debat dat vrijdag in de ministerraad wordt gevoerd daarna in de Kamer moet plaatsvinden. Dat het kabinet niet op eigen houtje met de polder moet overleggen maar daar eerste met de Kamer bij moet betrekken. “En het belangrijkste is de relatie tussen burger en overheid. Elke organisatie moet in de eerste plaats een plan maken om de menselijke maat voorop te stellen. Daarnaast is er het probleem van burgers die geen gehoor vinden. Er moet een club komen die tussen het kabinet en burger zit. Als mensen niet gehoord worden kunnen ze daar contact mee opnemen. Die club kan zo zien waar zaken misgaan en dat aan het kabinet en de Kamer rapporteren.”

Wat zijn de belangrijkste radicale ideeën van @MarkRutte over de Haagse bestuurscultuur? “Het belangrijkste is de relatie tussen de burger en de uitvoering. Elke organisatie in Nederland moet een plan maken zodat de menselijke maat voorop staat.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/eRMVqMZ6st — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 10, 2021

Rutte merkte op dat de rechtspositie van de burger verbeterd moet worden waarop Tweebeeke fijntjes opmerkte dat die door de VVD juist consequent is afgebroken.

Tot slot ging het nog even over Pieter Omtzigt. Rutte zei sms-contact met het CDA-Kamerlid te hebben. Ze hebben afgesproken een gesprek met elkaar te zullen voeren maar vanwege de gezondheidstoestand van Omtzigt is nog onduidelijk wanneer dat zal plaatsvinden.

Het lijkt erop dat CDA-kamerlid Pieter Omtzigt niet wil dat zijn partij weer in een kabinet gaat zitten waar Mark Rutte leiding aan geeft. “We hebben ge-sms’t. Hij wil graag een gesprek met me”, zegt Rutte. #Nieuwsuur pic.twitter.com/kl9gr31ENm — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 10, 2021

Woensdag debatteert Rutte in de Kamer over de formatie.

Zoals Mariëlle Tweebeke kijkt. Zo kijkt mijn moeder naar je als je zit te liegen. pic.twitter.com/QzRCCI0jZw — Claudia de Breij (@claudiadebreij) May 10, 2021

Ik vind het heel gek dat Rutte bij Nieuwsuur vertelt hoe hij tegen een nieuwe bestuurscultuur aankijkt. Dat hoort hij écht te bewaren tot voor in de Kamer. Wat hij ook beloofd had. Hij zit er trouwens enorm gespannen bij en zijn zinnen zijn wel héél erg lang vanavond. #nieuwsuur — Kirsten Verdel (@locuta) May 10, 2021

De nieuwe Rutte is dus vooral de oude Rutte. Laat die radicale ideeën maar aan de SP over.#Nieuwsuur — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) May 10, 2021

De zelfreflectie van Rutte: ‘Neem stikstof. Daar hadden we meer tijd voor moeten nemen, in plaats van meteen het probleem op te lossen’ De natuur verpietert waar we bij staan, en zijn kabinet deed er an-der-half jaar over om helemaal NIETS op te lossen#Nieuwsuur — Esther Ouwehand (@estherouwehand) May 10, 2021

Eigenlijk maakte Rutte bij #nieuwsuur nog eens duidelijk dat hij helemaal géén man is van radicale ideeën of enorme spijt. Je kunt na 10 jaar ook niet geloofwaardig fundamenteel veranderen. — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) May 10, 2021

Toen Rutte zei "Toegang tot het recht is voor liberalen heel essentieel" had er wel effe iemand EN SANDER DEKKER DAN in Tweebeeke's oortje mogen schreeuwen hoor #Nieuwsuur — lieke marsman (@liekemarsman) May 10, 2021

Onmogelijke figuur als Rutte, buiten Wopke Hoekstra om, met Omtzigt gaat praten. Staat het CDA beteuterd in de hoek. — Ariejan Korteweg (@AriejanKorteweg) May 10, 2021

Volgens mij voor het eerst dat Rutte erkent dat zijn neiging tot controle’ een rol speelde in de oude bestuurscultuur, hetgeen leidde tot smoren van het politieke debat. #nieuwsuur #rutte — pieter klein (@pieterkleinrtl) May 10, 2021

