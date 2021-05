Sunny Bergman, bekend van haar spraakmakende documentaires over onder meer racisme en plastische chirurgie, schrok zich een hoedje toen ze zag dat linkse vrienden plotseling FvD stemden en zij aan zij optrokken met extreemrechtse figuren. Het zijn vooral mensen die zich laten voorstaan op hun ‘spirituele inborst’ die gevoelig blijken voor de aantrekkingskracht van de dark side.

Bergman ging op onderzoek uit. Ze plaatste een oproep op Facebook, een favoriete hangplek voor dit soort geesten en merkte uit dat reacties dat hele gezinnen en vriendenkringen worden verscheurd door de kwesties. Jarenlange vriendschappen sneuvelen, relaties gaan stuk en voor anderen is het op eieren lopen. Wat drijft deze mensen? Met veel moeite, de overlopers schuwen media en kritische vragen, wist ze een aantal van hen over te halen tot een interview. Het resultaat is te zien in Samenzwevers.

Van links naar #extreemrechts: hoe kan het dat spirituele mensen uit de new age-hoek op #ForumvoorDemocratie stemmen? En is hun kritiek op de #coronamaatregelen terecht? Kijk #Samenzwevers?, vanavond om 21.00 uur op NPO 2. pic.twitter.com/zvbq1Yjaui — vpro (@vpro) May 30, 2021

Wat ik vooral meekrijg van #Samenzwevers is dat mensen het jarenlang goed genoeg hadden om weinig/geen bemoeienis van de overheid te ervaren. Toen de overheid zich vanwege de pandemie wel met hun leven ging bemoeien, is het draadje geknapt. — Suzanne Veerman (@smveerman) May 30, 2021