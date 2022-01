SP-Kamerlid Sandra Beckerman is woedend over de wijze waarop de gedupeerden van de aardbevingsschade in Groningen worden behandeld. “De frustratie is immens”, vertelde ze woensdag bij Op1. “Het is gewoon vernederend hoe de overheid al jarenlang met ons omgaat.”

Maandag stonden tienduizenden Groningers in de kou in de rij voor compensatie, “terwijl ze in Den Haag staan te glimmen op het bordes”. Beckerman verhaalde van een man die de compensatie wilde gebruiken voor de aanschaf van een traplift. “Hij viel gewoon letterlijk om in die rij. Dat zijn vernederende beelden om te zien.”

“De overheid heeft 400 miljard verdiend aan het gas in Groningen”, aldus een zichtbaar aangeslagen Beckerman. “Daarvan is 88 procent in de randstad uitgegeven en 1 procent in het Noorden van Nederland.”