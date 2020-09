Ook onder Sigrid Kaag gaat D66 niet samenwerken met Forum voor Democratie of de PVV. “De halve partij zou weglopen”, verklaarde ze zondag bij Buitenhof. De nieuwe D66-leider ziet niets in “samenwerking met partijen die zichzelf uitsluiten omdat zij bevolkingsgroepen uitsluiten of vrouwen op een bepaalde manier bejegenen”. Ook xenofobie en “antisemitische uitspraken die in hun groepering circuleren” zijn volgens Kaag redenen om niet met partijen in zee te gaan.

Forum voor Democratie kwam in april in opspraak omdat leden van de jongerenafdeling in een appgroep Anne Frank belachelijk maakten en het Horst Wessellied verspreidden. Vooraanstaand FvD’er Annabel Nanninga maakte in het verleden op Twitter ‘grappen’ over de Dodenherdenking en het vergassen van joden.