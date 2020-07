In juli is het precies 25 jaar geleden dat de moslimenclave Srebrenica in Bosnië viel. Het Nederlandse bataljon Dutchbat ondersteunde een VN-missie om de strijdende partijen uit elkaar te houden, maar kon niet verhinderen dat duizenden moslimmannen door Bosnisch-Servische troepen werden vermoord. Het was de grootste genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog. In de driedelige documentaireserie ‘Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat’ spreekt journalist en historicus Coen Verbraak (Onze Jongens op Java, Kijken in de ziel) met negen betrokken Dutchbatters, onder wie bataljonscommandant Thom Karremans. Verbraak blikt met hen terug op de dramatische gebeurtenissen van toen, en op de impact ervan op hun verdere leven.

De stijl van het documentaire-drieluik lijkt op die van de BNNVARA-reeks ‘Onze Jongens op Java’ uit 2019, waarin Verbraak sprak met veertien Indië-veteranen. Zij vertelden – vaak voor het eerst – hun verhaal over de zogeheten ‘politionele acties’ in Nederlands-Indië van 1945 tot 1949. Begin juni werd ‘Onze Jongens op Java’ onderscheiden met de prestigieuze journalistieke prijs de Tegel.

Coen Verbraak: ‘Ik had gehoord dat Dutchbat-veteranen zich hadden herkend in dat Indië-vierluik. Ook zij kwamen terug uit een oorlog, ontvingen geen waardering voor hun inzet, maar kregen hoon over zich heen. Nu de val van Srebrenica precies 25 jaar geleden is, wilde ik de voormalige blauwhelmen graag interviewen. Hoe hadden ze zich destijds voorbereid op hun missie? Hoe helder was het VN-mandaat eigenlijk? Wat troffen ze aan bij aankomst in Bosnië? Waarom was de bewapening van Dutchbat niet op orde? Hoe kijken de veteranen nu terug op de rol van de politiek en de media destijds? En hoe zijn ze in hun verdere leven omgegaan met de beeldvorming over hun missie?’

De volgende twee delen van ‘Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat’ zijn dinsdag 7 en woensdag 8 juli om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

bron: Persbericht BNNVARA