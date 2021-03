In een nieuwe reeks van het programma ‘De Achterkant van het Gelijk’ (BNNVARA) gaat Alexander Pechtold op zoek naar de ethische principes waar bestuurders, beleidsmakers en professionals zich door laten leiden. Dit doet hij aan de hand van fundamentele situaties waarop hij burgemeesters, medici, CEO’s, ambassadeurs, museumdirecteuren en het politiekorps bevraagt. Al deze beroepsgroepen willen de wereld een beetje beter maken, het goede doen en problemen oplossen. Tegen welke dilemma’s lopen zij aan? Wat deugt en wat deugt niet? Wat zijn de grenzen van het toelaatbare? En wanneer ontstaat er twijfel?

De Achterkant van het Gelijk werd ontwikkeld door Marcel van Dam, samen met onder andere Hans van Mierlo. Van Dam presenteerde het VARA-programma tussen 1980 en 2004 en won hiermee de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf in 1981. In 2014 presenteerde Van Dam nog een eenmalige special over de verandering van het klimaat.

De eerste aflevering van de nieuwe zesdelige reeks is lovend ontvangen. Zo spreekt NRC van ‘een sterkte herstart‘:

Hoe zat het met de innerlijke Van Dam van Pechtold? De D66’er is meer een plager dan een beuker, bleek dinsdag uit de eerste aflevering. Daarin waren zes CEO’s (Marcel van Dam had ze vast ‘bovenbazen’ genoemd) van grote Nederlandse bedrijven te gast. De presentator wilde eerst weten hoeveel uren zijn gasten werkten. „U houdt zo van de veertigurige werkweek dat u er twee doet”, grapte Pechtold. Dat was om het ijs een beetje te breken, want sommige bestuurders – met name de vertegenwoordigers van ABN Amro en Shell – zaten erbij als leerlingen die vreesden op het verkeerde moment een beurt van de meester te krijgen. Plezierdebater Pechtold zou toch niet ineens over witwassen of over olielekken in Afrika beginnen?