Plakshot, het nieuwe programma van kijkcijfermonster Roel Maalderink, trok als recruiter de straat op om na het succes van de Dansmarathon deelnemers te werven voor nog meer fraaie amusementsprogramma’s. Zoals het door entertainment tycoon John de Mol bedachte format ‘Waterboarden voor het goede doel’ waarbij het water de deelnemers nu eens letterlijk in de mond loopt. De Mol heeft volgens kwade tongen het format afgekeken van de Amerikaanse zender CIA die een soortgelijk programma bedacht voor een Amerikaanse enclave op Cuba.

Geen video? Klik hier.

Verder in Plakshot onder meer het mediarumoer rond een foto van de feestende prinses Alexia, de politieke clown die verslag doet vanuit de wandelgangen van het parlement, uitleg over wat uitlegvideo’s precies zijn en de vraag of het orthodoxe christendom inderdaad zo besmettelijk is.