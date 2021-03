Tim Hofman neemt in KiesWat verkiezingsprogramma’s onder de loep en zet politici tegenover elkaar, terwijl 150 zwevende kiezers via een Zoom-verbinding meekijken. Het klimaat, onderwijs, discriminatie, wonen en werk zijn thema’s die voor kiezers tussen 18 en 35 belangrijk zijn bij het bepalen van hun stem. En we ontkomen natuurlijk niet aan de coronacrisis. Maar hoe maak je een keuze met zoveel verschillende partijen en standpunten?

De kijkers reageren enthousiast:

Wauw, wat een opening! Nu al geweldig. Ik hartje jongeren en verse nieuwe tv. #kieswat — Jacqueline Kleijer (@Sasklei) March 11, 2021

Ik kijk ‘Kies wat’ met vertraging en Cody Hochstenbach is de 1e gast. Over de woningnood. Hij is een goede om te volgen op Twitter. #KiesWat @CodyHochstenB — Jeroen Eefting (@DeDoentje) March 11, 2021

Wat een sterk, inhoudelijk, vlot programma is #kieswat. — Arja van den Bergh (@arjamari) March 11, 2021

goed programma #kieswat duidelijke vragen, goede onderbouwing van probleem en heldere (korte!) uiteenzetting van visie v verschillende partijen #complimenten voor @BNNVARA — Marianne Volaart (@IMVolaart) March 11, 2021

Best leuk en informatief programma is #kieswat — Wendy (@wwwendies) March 11, 2021

Ik vind #KiesWat een fijn, informatief tv-programma dat essentiele kwesties in onze samenleving op een objectieve manier benadert. Verademing vergeleken met de holle en geframede frasen die je in de verkiezingsdebatten steeds hoort. #bnnvara #TK2021 — Christine Liebrecht (@christineliebr) March 11, 2021

Ik zit nu te kijken naar #kieswat van @BNNVARA . Ik ben zelf redelijk links georiënteerd en ik ben me ervan bewust dat deze omroep dat nog meer is maar wat is dit programma absurd gericht op jongeren links te laten stemmen. — Martin de Goede (@MartindeGoede) March 11, 2021

#kieswat is het beste programma over de verkiezingen van allemaal. Ze leggen echt goed uit waar iedere partij voor staat. — Evany Luhulima (@evanyluhulima) March 11, 2021

Top! Ik ga hem volgen. En ook bij deze @JohanFretz wat een grote klasse, jouw beginverhaal bij #kieswat! Petje af! — CritiKaatje (@CritiKaatje) March 11, 2021

Hèhè, verfrissend. @debroervanroos met een verkiezingsprogramma op TV dat niet alleen maar voorgekauwd quotes uitzendt. Nu op NPO3 #Kieswat — Rob Zakee (@robzakee) March 11, 2021

Het lezen van partijprogramma’s is uiteindelijk de beste optie om te bepalen naar wie jouw stem uitgaat, maar het zijn een hoop lijvige documenten. Om het de twijfelende kiezer makkelijk te maken, heeft Tim ze samen met Eveline van Rijswijk en Johan Fretz allemaal doorgespit. In de podcast Kies Wat zetten ze de standpunten van alle partijen over de onderwerpen die mensen tussen de 18 en 35 jaar belangrijk vinden op een rij. Hiermee heb je alle kennis in huis voor het maken van jouw keuze! Kies Wat is vanaf vrijdag 5 maart te beluisteren op Spotify en in je favoriete podcast-app.