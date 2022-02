Eurocommissaris Frans Timmermans heeft bij Buitenhof gewaarschuwd voor de politieke aanhangers van Vladimir Poetin in Europa. “We zullen veel meer aandacht moeten schenken aan hoe we onze vrijheid moeten beschermen”, aldus Timmermans. “Zowel tegen de autocraat uit Moskou, als tegen zijn tovenaarsleerlingen die ook actief zijn in onze landen. Ik hoop dat hun kiezers nu in de gaten hebben met wie ze van doen hebben.”

Poetin kan nog altijd op de hartstochtelijke steun rekenen van FvD-leider Thierry Baudet. In 2020 besteedde Zembla al eens aandacht aan de bijzondere relatie tussen Baudet en het Kremlin. De liefde komt duidelijk van twee kanten: nadat Joop.nl deze uitzending online zette, werd de site bedolven onder tienduizenden spamreacties uit Rusland.

Geert Wilders veroordeelde deze week weliswaar de invasie in Oekraïne, maar keerde zich tegen sancties tegen Rusland. De PVV-leider verbood zijn Kamerleden in 2014 om kritische vragen te stellen over de Russische annexatie van de Krim. Ook probeerden de PVV en Forum het kabinet in 2018 in de wielen te rijden bij de pogingen om een schadevergoeding te eisen bij Rusland voor de nabestaanden van de MH17-ramp.